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Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Marius Sumudica ile Yollarını Ayırdı

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Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı. Sumudica'nın kulübe ve şehre olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesiyle karşılıklı fikir alışverişi sonucu ayrılık kararı alındı.

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Rumen teknik adamla gündeme ilişkin konuları görüşmek üzere bir araya geldi belirtilerek, "Karşılıklı fikir alışverişi sonucu, Sumudica kulübümüze ve şehrimize olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesini sunmuş, bu doğrultuda yönetim kurulumuzla da görüş birliğine varılmıştır. Teknik direktör Sumudica ve değerli ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sumudica yönetiminde son 11 maçta sadece bir kez kazanabilen ve 6 beraberlik, 4 yenilgiyle 9 puan alan Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'deki 28 maçta topladığı 28 puanla 18. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Spor

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