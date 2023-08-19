Gaziantep Futbol Kulübü, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk edeceği Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk edeceği Sivasspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 2. haftasında yarın saat 21.45 Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını dün Teknik Direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. 1 saat 20 dakika süren antrenmanda, ısınma ve hücum opsiyonlarıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor