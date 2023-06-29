Gaziantep Futbol Kulübü Sezon Hazırlıklarına Başlıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarına başlayacak. Kulüp, 2023-2024 sezonunun ilk antrenmanını teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirecek. İlk etap çalışmalarını şehirde sürdürecek olan takım, daha sonra Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Sezonu geç tamamlamaları nedeniyle kiralık futbolculara 2 gün ekstra izin verilecek. Ayrıca askerde olan futbolculara da 2 gün izin verilecektir.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarına başlayacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kırmızı siyahlı ekibin yarın 2023-2024 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirmek üzere bir araya geleceği belirtildi.

Antrenmanı teknik direktör Erdal Güneş'in yöneteceği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"6 Temmuz Perşembe gününe kadar ilk etap çalışmalarını şehrimizde sürdürecek takımımız, daha sonra bir günlük iznin ardından 8 Temmuz Cumartesi günü Bolu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. 20 Temmuz'a kadar Bolu'da kalacak takımımızın üçüncü etap kamp çalışması ve hazırlık maçları netlik kazandığında kamuoyuna duyurulacaktır. Süper Lig'de kiralık olarak diğer kulüplerde forma giyen futbolcularımıza sezonu geç tamamlamaları nedeniyle teknik heyetimiz tarafından 2 gün ekstra izin verilmiştir. Ayrıca vatani görevlerini yapmak üzere askerde olan futbolcularımızdan Mustafa Eskihellaç ve Ekrem Kılıçarslan'a da yine 2 gün izin verilmiştir."