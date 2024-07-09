Gaziantep Futbol Kulübü Quentin Daubin'i kadrosuna kattı

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak SM Caen forması giyen Fransız ön libero Quentin Daubin'i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına da hız verdi. Gaziantep ekibi, transfer çalışmaları kapsamında SM Caen takımında forma giyen Fransız ön libero Quentin Daubin'i kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar, kariyerinde toplam 258 resmi karşılaşmaya çıkararak 3 gol atıp 11 de asist yapma başarısı gösteren 29 yaşındaki Daubin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. - GAZİANTEP