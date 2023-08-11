Gaziantep Futbol Kulübü Ogün Özçiçek'i Kiraladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Yeni Malatyaspor'dan Ogün Özçiçek'i bir yıl kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Yeni Malatyaspor'dan Ogün Özçiçek'i bir yıl kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, Yeni Malatyaspor'un 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogün Özçiçek'i bir yıllığına kiraladı.

Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Yeni Malatyaspor Kulübü'nden Ogün Özçiçek'in kiralanması konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre genç orta saha oyuncusu 2023-2024 sezonu boyunca formamızı giyecektir. Ogün Özçiçek'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP