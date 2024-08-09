Gaziantep Futbol Kulübü Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Ogün Özçiçek'i bonservisiyle kadrosuna katarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Ogün Özçiçek'i bonservisiyle kadrosuna kattı.

Gaziantep ekibi, Ogün Özçiçek'in kulübü Yeni Malatyaspor ile anlaştıktan genç orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. - GAZİANTEP