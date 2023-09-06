Gaziantep Futbol Kulübü Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına vardı

Gaziantep FK, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına vardı. Sumudica daha önce de Gaziantep FK'da görev yapmıştı.

Gaziantep Futbol Kulübü Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına vardı.

Gaziantep Fk'da Erdal Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica getirildi.Kırmızı -siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Marius Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe (yarın) günü Gaziantep'e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir" denildi.

Sumudica, daha önce 2019- 2020 ve 2020-2021 sezonunun bir bölümünde Gaziantep FK'da görev almıştı. - GAZİANTEP