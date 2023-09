Gaziantep Futbol Kulübü, Marius Sumudica ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Gaziantep Futbol Kulübü'nde ikinci Sumudica dönemi (1)

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sumudica, ikinci kez teknik direktör olarak göreve geldiği Gaziantep Futbol Kulübü'nde başarıya odaklanacaklarını belirterek, 'Hedefimiz 3-4 transfer gerçekleştirip iyi bir futbol oynamak. Ligden düşmeyi aklımdan bile geçirmiyorum. Benim literatürümü anlamayan sahanın dışında kalacak. Bir gemi gibi düşünün hepimiz aynı gemideyiz. Kürek çekmeyen geminin dışında kalır. Başarmaya odaklanacağız' dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün tesislerinde Başkan Memik Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve teknik adam Sumudica'nın katılımı ile imza töreni düzenlendi. Sumudica ile 1 yıllık imzalanan sözleşmenin ardından açıklama yapan Sumudica, kendisinin artık çok değiştiğini ve tamamen futbol odaklı çalışacağını söyledi.

"TEKRAR TAKIMDAN, GAZİANTEP'TEN VE TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Sumudica, Gaziantep FK'dan ayrılmadan önce yaptığı şakanın yanlış anlaşıldığını hatırlatarak tüm şehirden, takımdan ve taraftarlardan özür dilediğini söyledi.

Teknik adamlığı sırasında takıma önemli katkılar sunduğunu söyleyen Sumudica, 'Benim için kolay bir karar değildi buraya gelmek. Kalbim açık bir şekilde buraya döndüm. Gaziantep her şehir kadar güzel. Ben buradayken Antep'e her şeyi vermeye çalıştım. Güçlü bir ekip güçlü bir takım yarattık. Bir röportajda şaka yapmak istemiştim. Bu röportajın bu kadar konu olacağını problem olacağını düşünmemiştim. Tabi daha sora şehirde bu şakaya karşı bir hassasiyet oluştu. Daha sonra herkesten şehirden, taraftardan, kulüpten özür diledim. Ama çok geçti. Olanlardan sonra hem sumudica kaybetti hem Antep kaybetti. Sadece profesyonel anlamda bahsediyorum. O an ayrıldığımda yanılmıyorsam 3. Sıradaydık. Çok büyük bir şanstı bizim için. Belki Avrupa kupalarına gidebilirdik. Ben de bir yandan o şakayı kabul ettim. Tekrardan herkesten olanlardan ötürü özür dilemek istiyorum. Şehirden, ailelerimizden herkesten' diye konuştu.

"3-4 TRANSFER YAPACAĞIZ"

52 yaşındaki teknik adam, Gaziantep FK'ya gelirken büyük bir risk aldığını ve futbolcuların sürece nasıl hazırlandığını bilmediğini söyledi. Takıma yapılacak 3-4 transferi ile başarının yükseleceğini söyleyen Sumudica, 'Şehir olarak bütünleşmezsek yöneticiler, şehrin önde gelenleri bizler bir aile olmazsak sonuç alamayız. Ama o bitti eskide kaldı. Size şunu söylemek istiyorum. Buraya gelmek benim için de büyük bir risk. Şu anda bir takım alıyorum ama nasıl hazırlandığını bilmediğim bir takım alıyorum. Hiçbir transfer yapmadım. Sadece daha önce çalıştığım 4-5 futbolcuyu tanıyorum. Başkana da çok inanıyorum. On dakikada ikna etti beni buraya gelmem için. 3-4 tane daha takviye yapacağız transfer için. Yeni gelecek takviye futbolcularla beraber bu seneki hedefimiz iyi bir futbol oynamak. Tabi taraftarı da stada çekmek istiyoruz. Tabi şu anda düşmeyi aklımdan bile geçirmiyorum' dedi.

"KÜREK ÇEKMEYEN GEMİNİN DIŞINDA KALIR"

Gaziantep'e gelmekten dolayı mutluluk yaşadığını söyleyen Sumudica, şöyle devam etti:

'Buraya geldim çünkü Gaziantep benim evim. Her zaman kalbimde. Para önemli değil. Eğer bekleseydim Arabistan tarafından daha iyi teklifler alabilirdim. Ama 3 yıl önce burada bir kitap açtım ve o kitabı kapatmadım. O hikayeyi bitirmek için geldim. Burada ekibimle elimden gelenin en iyisini yapacağım. Mutlu olacağız. Sadece sahada konuşacağız. Çünkü bir hoca sadece sahada sonuçları alınca konuşur. Artık farklı bir Smudica bulacaksınız. Tabi daha önceden sürekli oynayan dans eden Sumudica'yı bulmayacaksınız tekrardan. Çünkü çok değiştim. Sadece futbola odaklanmak istiyorum. Futbola bir şey verirseniz futbol da size her şeyi verir. Çok mutluyum burada olmaktan. Tekrardan evime döndüğüm için de mutluyum. Sonuçlara odaklanacağız. Parantez açmak istiyorum. Ben Guardiola Mourinho değilim. Sihirli bir değnek yok yarın her şeyi değiştirmek için. Ama bu takım iyi futbol oynayacak. Her şeyini sahaya verecek. Benim literatürümü anlamayan sahanın dışında kalacak. Bir gemi gibi düşünün hepimiz aynı gemideyiz. Kürek çekmeyen geminin dışında kalır. Bu gün hemen başlamak istiyorum. Zaman kaybetmek istemiyorum. Her geçen gün zaman kaybediyoruz."

MEMİK YILMAZ: HEP BİRLİKTE GEREKEN MÜCADELEYİ VERECEĞİZ

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ise, Sumudica'nın hatasını anladığını dile getirerek, "Camiamıza yeni heyecan katabilmek adına geçmişte önemli başarılar kazanmış Rumen teknik adam Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaştık. Zaman zaman yaptığı bazı hareketler şehrimizi üzmüştü ancak kendisiyle görüşmeye başladığımız andan itibaren yaşanan olumsuzluklara dair pişmanlığına ben şahidim. Kendisi de bizlere başarılı odaklı bir çalışma sözü verdi. Hep birlikte başarılı olmak için gereken mücadeleyi vereceğiz? dedi.