Gaziantep Futbol Kulübü, Konyaspor'u 1-1 berabere bıraktı
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor'u konuk etti ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. İlk yarıda atılan gollerle eşitlik bozulmadı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sağ kanattan Mustafa'nın yaptığı ortaya ön direkte Markovic'in vuruşunda top auta çıktı.
12. dakikada Markovic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Ogün'ün ceza sahası dışından gelişene vuruşu üstten auta çıktı.
15. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Guilherme'nin şutu kaleci Nita'da kaldı.
21. dakikada Ahmet Oğuz'un uzun pasıyla savunma arkasında topla buluşan Cikalleshi'nin ağlara gönderdiği şutta ofsayt bayrağı kalktı.
31. dakikada Mustafa'nın pasıyla uzak köşede topla buluşan Ogün'ün sert şutu savunmadan sekerek ağlarla buluştu. 1-0
35. dakikada Mustafa'nın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı önünde bulan Markovic'in şutu yakın direğin dibinden auta çıktı.
39. dakikada Markovic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Jevtovic'in kafası üstten dışarıya gitti.
41. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un yerden ortasında kaleci Nita ve Arda'nın anlaşmazlığı sonucu topu önünde bulan Moreno'nun şutu ağlarla buluştu. 1-1
Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çiçek
Gaziantep FK: Florin Nita, Junior Morais, Papy Djilobodji, N'koulou, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Ogün Özçiçek, Lazar Markovic, Mirza Cihan
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Batuhan Şen, İlker Karakaş, Ertuğrul Ersoy, Deian Sorescu, Salem M'bakata, Bahadır Gölgeli, Mehmet Kuzucu
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Konyaspor: Deniz Ertaş, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Steven N'Zonzi, Robert Muric, Alexandru Cicaldau, Marlos Moreno, Sokol Cikalleshi
Yedekler: Jakup Slowik, Yasir Subaşı, Yunus Mallı, Daniel Prip, Kahraman Demirtaş, Niko Rak, Emmanuel Boateng, Oğulcan Ülgün, Muhammed Semih, Emrehan Gedikli
Goller: Ogün Özçicek (dk. 31) (Gaziantep FK), Moreno (dk. 41) (Konyaspor)
Sarı kart: Ogün Özçicek (Gaziantep FK) - GAZİANTEP