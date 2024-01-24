Üye Girişi
Haberler

Gaziantep Futbol Kulübü, Konyaspor'u 1-1 berabere bıraktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor'u konuk etti ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. İlk yarıda atılan gollerle eşitlik bozulmadı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sağ kanattan Mustafa'nın yaptığı ortaya ön direkte Markovic'in vuruşunda top auta çıktı.

12. dakikada Markovic'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Ogün'ün ceza sahası dışından gelişene vuruşu üstten auta çıktı.

15. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Guilherme'nin şutu kaleci Nita'da kaldı.

21. dakikada Ahmet Oğuz'un uzun pasıyla savunma arkasında topla buluşan Cikalleshi'nin ağlara gönderdiği şutta ofsayt bayrağı kalktı.

31. dakikada Mustafa'nın pasıyla uzak köşede topla buluşan Ogün'ün sert şutu savunmadan sekerek ağlarla buluştu. 1-0

35. dakikada Mustafa'nın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı önünde bulan Markovic'in şutu yakın direğin dibinden auta çıktı.

39. dakikada Markovic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa yükselen Jevtovic'in kafası üstten dışarıya gitti.

41. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un yerden ortasında kaleci Nita ve Arda'nın anlaşmazlığı sonucu topu önünde bulan Moreno'nun şutu ağlarla buluştu. 1-1

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Florin Nita, Junior Morais, Papy Djilobodji, N'koulou, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Ogün Özçiçek, Lazar Markovic, Mirza Cihan

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Batuhan Şen, İlker Karakaş, Ertuğrul Ersoy, Deian Sorescu, Salem M'bakata, Bahadır Gölgeli, Mehmet Kuzucu

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Konyaspor: Deniz Ertaş, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Metehan Mert, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Steven N'Zonzi, Robert Muric, Alexandru Cicaldau, Marlos Moreno, Sokol Cikalleshi

Yedekler: Jakup Slowik, Yasir Subaşı, Yunus Mallı, Daniel Prip, Kahraman Demirtaş, Niko Rak, Emmanuel Boateng, Oğulcan Ülgün, Muhammed Semih, Emrehan Gedikli

Goller: Ogün Özçicek (dk. 31) (Gaziantep FK), Moreno (dk. 41) (Konyaspor)

Sarı kart: Ogün Özçicek (Gaziantep FK) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Konyaspor Gaziantep Futbol Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dilek Taşı final mi yapıyor, Dilek Taşı bitti mi? Kara final mi yapıyor? Kara dizisi bitiyor mu? MHP'de bugünkü açıklanan belediye başkan adayları kimler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kim? Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu, oyuncuları ve Sen Kiminle Dans Ediyorsun özeti! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Dilek Taşı Canlı izle! Kanal D Dilek Taşı Final 20. Bölüm tek parça HD ilzeme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sevginin Gücü filmi oyuncuları kim, nerede çekildi? Sevginin Gücü filmi konusu, oyuncuları ve Sevginin Gücü özeti! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 CELP VE SEVK TARİHLERİ SORGULAMA! Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title