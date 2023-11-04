Gaziantep Futbol Kulübü ile Çaykur Rizespor Maçının Biletleri Satışa Çıktı
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Trendyol Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Maç bilet fiyatları 120 TL ile 500 TL arasında değişirken, misafir tribün bilet fiyatları ise 150 TL'den satışa sunuldu.
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Ligi'nin 11. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 6 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Kalyon Stadı'nda oynayacak maçın biletleri satışa çıktı.
Maç bilet fiyatları 120 TL ile 500 TL arasında değişirken, misafir tribün bilet fiyatları ise 150 TL'den satışa sunuldu. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor