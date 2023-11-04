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Gaziantep Futbol Kulübü ile Çaykur Rizespor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Maç bilet fiyatları 120 TL ile 500 TL arasında değişirken, misafir tribün bilet fiyatları ise 150 TL'den satışa sunuldu.