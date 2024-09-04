Üye Girişi
Haberler

Gaziantep Futbol Kulübü, Christopher Lungoyi ile sözleşme imzaladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Futbol Kulübü, Juventus rezerv takımında forma giyen Christopher Lungoyi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Lungoyi, 166 resmi karşılaşmada 32 gol atıp 9 asist yapma başarısı gösterdi.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Juventus rezerv takımında forma giyen 24 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Christopher Lungoyi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına devam ediyor. Gaziantep ekibi, son olarak Juventus rezerv takımında oynayan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Christopher Lungoyi'yi kadrosuna kattı. Yeni transfer Lungoyi, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle 2+1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Kongo'nun Kinshasa kentinde dünyaya gelen Lungoyi, futbola Servette takımının altyapısında başladı. 2017 yılında Servette A takımında forma giyen Lungoyi, 2019 yılında Porto B takımında, 2020 yılında ise Lugano takımında forma giydi. 2021 yılında 3.4 milyon Euro karşılığında Juventus U23 takımına transfer olan Lungoyi, sırasıyla St. Gallen, Ascoli, Yverdon Sport formalarını terletti. Kariyerinde toplam 166 resmi karşılaşmaya çıkan Lungoyi, 32 gol atıp 9 kez de asist yapma başarısı gösterdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

gaziantep

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

Büyük tartışma yaratan İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villanın yıkımına başlandı

 AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı

AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı
Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma

Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri... Diyarbakır Silvan'da ne oldu? Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney kimdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 Eylül TRT'de hangi diziler var? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve programlar var? TRT FREKANS BİLGİLERİ... GALLER- TÜRKİYE MAÇI! Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? 4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL?
title