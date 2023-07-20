Gaziantep Futbol Kulübü, Cezayirli sol bek Naoufel Khacef'i kadrosuna kattı

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Portekiz Ligi takımlarından Tondela'da forma giyen Cezayirli sol bek Naoufel Khacef'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Portekiz Ligi takımlarından Tondela'da forma giyen Cezayirli sol bek Naoufel Khacef'i kadrosuna kattı.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Portekiz Ligi takımlarından Tondela'da forma giyen Cezayirli sol bek Naoufel Khacef'i kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, kariyerinde 153 resmi maça çıkarak 7 gol, 13 asistlik performans gösteren 25 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferle ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Cezayir Milli Takım oyuncularından Naoufel Khacef ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Sol bek mevkisinde forma giyen 25 yaşındaki Naoufel Khacef'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP