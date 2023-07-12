Gaziantep Futbol Kulübü, Bolu'da kamp çalışmalarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Bolu Dağı'ndaki bir otelde kampa giren Gaziantep ekibi, günde çift idmana çıkıyor. Teknik Direktör Erdal Güneş yönetiminde core ve yenilenme çalışmasıyla başlayan ve 1 saat 20 dakika süren sabah idmanı, dar alanda gerçekleştirilen oyunla son buldu. Kırmızı siyahlı ekip, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar Bolu'da kamp yapacak.