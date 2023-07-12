Üye Girişi
Haberler

Gaziantep Futbol Kulübü, Bolu'da kamp çalışmalarına devam ediyor

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Bolu Dağı'ndaki bir otelde kampa giren Gaziantep ekibi, günde çift idmana çıkıyor. Teknik Direktör Erdal Güneş yönetiminde core ve yenilenme çalışmasıyla başlayan ve 1 saat 20 dakika süren sabah idmanı, dar alanda gerçekleştirilen oyunla son buldu. Kırmızı siyahlı ekip, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar Bolu'da kamp yapacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sezon öncesi hazırlıkların ikinci etabında Bolu Dağı'ndaki bir otelde kampa giren Gaziantep ekibi, günde çift idmana çıkıyor.

Teknik Direktör Erdal Güneş yönetiminde core ve yenilenme çalışmasıyla başlayan ve 1 saat 20 dakika süren sabah idmanı, dar alanda gerçekleştirilen oyunla son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar Bolu'da kamp yapacak.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

Gaziantep Trendyol Futbol Bolu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title