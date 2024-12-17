Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'na Hazır
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın 52 Orduspor FK ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi.
Gaziantep Fk, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın 52 Orduspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda taktik çalışması gerçekleştirildi.
Gaziantep Fk ile 52 Orduspor FK, yarın 20.30'da Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor