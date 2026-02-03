Haberler

Gaziantep FK, kupa maçı hazırlıklarını Ankara'da sürdürdü

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçı için Ankara'da antrenman yaptı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü ve kulüp başkanı Memik Yılmaz da antrenmanı takip etti.

Gaziantep FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta karşılaşmasının hazırlıklarına Ankara'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Keçiörengücü Macunköy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın, top kapma çalışmalarının yanı sıra, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son bulduğu aktarıldı.

Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da takip ettiği belirtildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
