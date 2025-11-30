Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Yalova Yeşilovaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular çeşitli idmanlar yaptı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda ligdeki İkas Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme diğer oyuncular ise pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Gaziantep ekibi, kupa karşılaşmasının hazırlıklarına 2 Aralık Salı günü devam edecek.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor