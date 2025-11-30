Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda deplasmanda Yalova Yeşilovaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda ligdeki İkas Eyüpspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme diğer oyuncular ise pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep ekibi, kupa karşılaşmasının hazırlıklarına 2 Aralık Salı günü devam edecek.