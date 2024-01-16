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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Bodrum FK ile karşılaşacak

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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 ile başlayan idmanda, maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

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