Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Efeler 09 Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme koşuları, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapıldı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turu için hazırlıklara başladı

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 2 Kasım Perşembe günü sahasında Efeler 09 Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Yenileme koşularıyla başlayan idmanda ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.