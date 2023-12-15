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Gaziantep FK, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

15 Aralık 2023 21:48 Güncelleme: 21:50 Abone Ol

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma ve şut çalışmalarının ardından ayak tenisi gerçekleştiren kırmızı siyahlı ekip, yarın hazırlıklarına devam edecek.