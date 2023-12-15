Gaziantep FK, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma ve şut çalışmalarının ardından ayak tenisi gerçekleştiren kırmızı siyahlı ekip, yarın hazırlıklarına devam edecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde ayak tenisi gerçekleştiren kırmızı siyahlı ekip, yarın hazırlıklarına devam edecek.