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Gaziantep FK, Yukatel Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

14 Aralık 2023 18:38 Güncelleme: 18:39 Abone Ol

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.