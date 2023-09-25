Gaziantep FK, Yılport Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve çift kale maçla tamamlandı.