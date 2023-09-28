Gaziantep FK, Yılport Samsunspor maçı için hazır
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklar sona erdi.
Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: AA / Spor