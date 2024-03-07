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Gaziantep FK Yeni Teknik Direktörünü Açıklayacak

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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kısa süre içerisinde yeni teknik direktörlerini açıklayacaklarını söyledi. Yılmaz, Marius Sumudica ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kısa süre içerisinde yeni teknik direktörlerini açıklayacaklarını söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marius Sumudica ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik direktör için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Kısa süre içerisinde yeni teknik direktörü açıklayacaklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla görüştüğümüz 3-4 hoca var. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, kısa süre içerisinde bize katkı sağlayacak, takıma kısa sürede adapte olacak hocayı inşallah takımın başına getireceğiz. Bu sezon alt sıralardan kurtularak yeni sezonun planlamasını yapmak istiyoruz. Gaziantep'in yeri alt sıralar değil daha yukarılarda yer almak için çalışacağız. Sumudica'ya da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Spor

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