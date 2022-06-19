- Gaziantep FK yeni sezonun startını verdi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut:

"Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum"

"Yeni sezonda 4'lü sisteme geçeceğiz"

"Yüksek maliyetler nedeniyle yurt dışı kamp yapmayacağız"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu çalışmalarına tesislerde yaptığı ilk antrenmanla start verdi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezonda sistem değişikliği yapacaklarını ve yeni sisteme yönelik transfer çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu çalışmalarına başladı. Akşam saatlerine doğru tesislerde yaptığı ilk antrenmanla yeni sezona start veren Gaziantep FK'da ilk çalışmaya izinli olan Maxim, Sagal, Muhammet Demir ve Joao Figueiredo'nun dışındaki tüm futbolcular katıldı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek bu sezon sistem değişikliği yapacaklarını ve yeni sisteme yönelik transfer çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

"Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum"

İlk antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Yeni bir sezonun başındayız ve bu sezonun hayırlı olmasını diliyorum. İlk çalışmamızı yapıyoruz. Transfer sezonunda da istediğimiz transferleri en kısa zamanda gerçekleştirmek istiyoruz. Transferler bize ne kadar erken zamanda katılırsa o kadar iyi olur" dedi.

"Yeni sezonda 4'lü sisteme geçeceğiz"

Yeni sezonda takımda sistemin değişeceğini ve transferlerin de yeni sisteme göre yapılacağını açıklayan Erol Bulut, "Geçen sezon beşli sistemde oynadık. Bu sene sisteme değiştireceğiz. Bu yıl dörtlü sistemde devam edeceğiz. Sezon içerisinde 4-2-3-1 veya 4-3-3 sistemi üzerinde planlamaları yapıyoruz. Doğal olarak kanat oyuncularına ihtiyacımız olacak. Bunun için de arayışlarımız var. Sağa, orta sahaya, sol beke ve forvete ihtiyaçlarımız olacak. Komitemiz bunun için hem yerli hem yabancı futbolcular üzerine çalışıyor. Umarım en kısa sürede yeni arkadaşlarımız aramıza katılır" ifadelerini kullandı.

"Yüksek maliyetler nedeniyle yurt dışı kampı yapmayacağız"

Yeni sezon kamplarını yüksek maliyetler nedeniyle yurt içinde yapacaklarını da ifade eden Bulut, "Yurt dışı kamp maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı bu yıl Türkiye'de kalmayı tercih ettik. Kamp için maliyetlere baktığınız zaman her kulüp gibi biz de ülkemizde kalmayı tercih ettik. Yurt dışı kampları bütçeye fazlasıyla yansıyor. Bu sene televizyon gelirlerimize baktığımızda her kulüp gibi maalesef bizler de sıkıntı yaşıyoruz. O nedenle yurt dışı kampı yapmayacağız" diye konuştu.