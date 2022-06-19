Gaziantep FK yeni sezonu açtı

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, oyuncuları ile sezonun ilk antrenmanına çıktı. Bulut, geçtiğimiz yıl takıma geç katılan yeni transferlerin takıma uyum konusunda sorun yaşadığını ve bu yıl sorun yaşamamak için yerli ve yabancı transferi konusunda erken davranacaklarını söyledi.

Antrenman, futbolcuların açma ve germe çalışmaları ile başlarken, ardından teknik taktik çalışmalarla devam etti. Antrenman, bazı taraftarlar tarafından da takip edildi.

Yurt dışı kamp maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı bu yıl Türkiye'de kalmayı tercih ettiklerini söyleyen Bulut, "Kamp için maliyetlere baktığınız zaman her kulüp gibi biz de ülkemizde kalmayı tercih ettik. Yurt dışı kampları bütçeye fazlasıyla yansıyor. Bu sene televizyon gelirlerimize baktığımızda her kulüp gibi maalesef bizler de olacağız" diye konuştu.