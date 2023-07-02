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Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerindeki salonda antrenman gerçekleştirildi. Antrenmanda güç ve kuvvet çalışmaları yapıldı.

Gaziantep FK, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor

Gaziantep FK Erdal Güneş Spor Haberler

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