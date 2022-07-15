Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de üçüncü etap çalışmalarına devam ediyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de üçüncü etap çalışmalarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yoğun tempoda çalışıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, Düzce'deki kampta bir antrenman gerçekleştirdi. Neftçi Bakü ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular, takımdan ayrı salonda çalıştı. Diğer oyuncular ise ısınma, pas ve taktik ağırlıklı çalıştı. Kulüp Başkanı Cevdet Akınal da idmanı izledi. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile hazırlık maçı oynayacak. AA / Ömer Ürer - Spor Gaziantep FK Düzce Spor Haberler

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