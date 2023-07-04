Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen maçla sona erdi.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor