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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında Bolu'da bulunan kırmızı-siyahlı ekip, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde futbolcular, güç ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Antrenmana yeni transferler Ömürcan Artan ve Valmir Veliu da katıldı.

Gaziantep temsilcisi, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

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