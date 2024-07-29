Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı

Düzce'de kampa giren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sabah ve akşam yapılan antrenmanlara futbolcular, ısınma ve top kapma çalışmalarıyla başladı.

Dayanıklılık koşularıyla devam eden idman, çift kale maçla sonlandırıldı.

Gaziantep temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.