Gaziantep FK yeni sezon hazırlıklarına devam etti
AA - Fırat Özdemir - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Takımın kampı yarın Adana Demirspor ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.
AA / Fırat Özdemir - Spor