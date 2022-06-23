Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep'teki hazırlıklarını tamamlayacak. AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Erol Bulut Gaziantep Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.