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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep'teki hazırlıklarını tamamlayacak.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Erol Bulut Gaziantep Futbol Spor Haberler

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