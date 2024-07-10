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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında kadroya yeni dahil edilen ön libero Quentin Daubin de takımla birlikte çalıştı. Kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınma, top sürme ve istasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Yeni sezon öncesi Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep ekibinin sabah antrenmanı, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi.

Kadroya yeni dahil edilen ön libero Quentin Daubin de takımla antrenmana çıktı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda ısınma, top sürme ve istasyon çalışması yaptı.

Gaziantep Fk, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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