Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girerek yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından istasyonda kuvvet çalışması yaptı. Gaziantep FK, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Yeni sezon öncesi Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa giren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Gaziantep ekibinin sabah antrenmanı, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi.
Kırmızı siyahlı futbolcular antrenmanda, ısınma koşusunun ardından istasyonda kuvvet çalışması yaptı.
Gaziantep Fk, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.