Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi. Isınma, koordinasyon ve güç çalışmalarıyla devam eden idman 1 saat 10 dakika sürdü.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla devam eden idman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Kırmızı-siyahlı ekip, sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.