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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 ve çift kale maçla devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, dün top başı yapan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, 5'e 2 ve geniş alanda çift kale maçla devam eden idman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Gaziantep FK Selçuk İnan Spor Güncel Haberler

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