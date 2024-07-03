Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 ve çift kale maçla devam etti.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, dün top başı yapan kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, 5'e 2 ve geniş alanda çift kale maçla devam eden idman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Kırmızı-siyahlı ekip, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.