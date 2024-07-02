Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Takımın yeni transferi Eren Erdoğan da antrenmana katıldı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ikinci antrenmanını teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.
Sahada ısınmayla başlayan ve koordinasyon ile pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Antrenmana takımın yeni transferi Eren Erdoğan da katıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, sezon hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.