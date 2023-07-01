Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanlar, ısınma, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti ve çift kale maçla son buldu. Gaziantep FK, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu.
Gaziantep FK, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor