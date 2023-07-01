Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanlar, ısınma, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti ve çift kale maçla son buldu. Gaziantep FK, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.