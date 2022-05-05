Gaziantep FK, yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK, yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
 - Güncelleme:
Gaziantep FK, yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'da sarı-kırmızılı takımı ağırlayacak Gaziantep ekibi, geride kalan haftalarda 35 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik, 15 mağlubiyet alarak 42 puan topladı.

Takımda sakatlığı bulunan Torgeir Borven, Steven Caulker ve kart cezalısı Kitsiou yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

İç sahada 1 yenilgisi var

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece Adana Demirspor'a mağlup oldu ve topladığı 42 puanın 36'sını seyircisi önünde elde etti.

Güneydoğu ekibi, iç sahada çıktığı 17 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 32 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 16 gol gördü.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Kayserispor, Gaziantep, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title