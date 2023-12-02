Gaziantep FK, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.
Gaziantep temsilcisi aldığı 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 15 puan topladı. Haftaya 14. sırada giren kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa karşısında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.
Antrenman
Gaziantep temsilcisi, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda, taktik çalışması gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, bugün İstanbul'a gidecek.