Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Margarit: Bugün çok önemli bir 3 puan aldık

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Ç.Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın önemli bir 3 puan aldığını söyledi. Gaziantep FK, Ç.Rizespor'u 2-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti.

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, 2-0 kazandıkları Ç. Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün çok önemli bir 3 puan aldık" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Ç.Rizespor'u Maxim ve Dragus'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep ekibi puanını 12'ye yükseltirken, Ç.Rizespor ise 14 puanda kaldı. Maçın ardından Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, zorlu bir maçta galip geldikleri mutlu oldukların söyledi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısı değerlendirmelerde bulunan Yardımcı Antrenör Gabriel Margarit, "Önemli bir 3 puan aldık bugün. Oyuncularımız adına gerçekten bugün çok mutluyum. Bugün o isteği, kazanma ruhunu, o güçlerini gösterdiler ve sahaya yansıttılar. Tabi taraftarlarımız adına da çok mutluyum. Bugün bizi gerçekten desteklediler, bizi ittiler, iten bir güç oldular arkamızda. Gelecek hafta da aynı şekilde aynı yolda devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP