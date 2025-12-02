Gaziantep FK, Yalova FK 77 maçının hazırlıklarına devam etti
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Yalova FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam etti. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki hazırlıklar 1 saat 10 dakikadan oluştu.
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Yalova FK 77 ile 4 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Gaziantep ekibi, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor