Gaziantep FK, Yalova FK 77 maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Yalova FK 77 ile 4 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Gaziantep ekibi, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.