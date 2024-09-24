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Gaziantep FK ve Trabzonspor Berabere Kaldı

Gaziantep FK ve Trabzonspor Berabere Kaldı
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Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç boyunca her iki takım da gol atma şansı buldu ancak sonuç değişmedi.

STAT: Gaziantep Stadyumu

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Murat Altan

GAZİANTEP FK: Dioudis- Ömürcan Artan (Dk.87 Halil İbrahim Dervişoğlu), Viana, Arda Kızıldağ, Enric Saborit, N'Diaye, Sorescu, Furkan Soyalp (Dk.79 Maxim), Kozlowski (Dk.73 Ogün Özçiçek), Lungoyi (Dk.73 Kenan Kodro), Okereke (Dk.88 M'Bakata)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Batista Mendy, Stefano Denswill, Eren Elmalı (Dk.76 Borna Barisic), Ozan Tufan, Okay Yokuşlu (Dk.46 John David), Cihan Çanak (Dk.46 Dragus), Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme (Dk.76 Umut Dilan Bozok), Simon Banza

SARI KARTLAR: Furkan Soyalp, Kozlowski, Enric Saborit, Sorescu, Arda Kızıldağ ( Gaziantep Fk ), Okay Yokuşlu, Anthony Nwakaeme, Pedro, Simon Banza ( Trabzonspor )

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gaziantep Fk, sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

7'nci dakikada Furkan Soyalp'in frikik atışında savunmadan dönen topu takip eden Ömürcan Artan'ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Uğurcan çeldi.

16'ncı dakikada Gaziantep FK ceza alanı içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Simon Banza'nın vuruşu yandan auta gitti.

17'nci dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında sol kanattan Ömürcan Artan'ın ceza alanına yaptığı ortayla buluşan Okereke'nin vuruşunda top direğe çarparak yandan auta çıktı.

38'inci dakikada Cihan Çanak'ın pasıyla ceza alanında buluşan Batista Mendy'nin vuruşu auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

49'uncu dakikada köşe vuruşunu kullanan Furkan Soyalp'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Viana'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

57'nci dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Simon Banza topu Muhammed Cham'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

59'uncu dakikada Trabzonspor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan John David'in vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu takip eden Simon Banza'nın vuruşu ağlara gitti. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Volkan Bayarslan, pozisyonun öncesinde Gaziantep FK'lı oyuncuya faul yapıldığı gerekçesiyle iptal etti.

70'inci dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammed Cham'ın vuruşunu kaleci kornere çelerek önledi.

71'inci dakikada korner atışı sonrası Gaziantep FK ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Batista Mendy'nin vuruşu kalecide kaldı.

90+4'üncü dakikada Sorescu'nun pasıyla ceza alanında buluşan N'Diaye'nin vuruşu yandan auta çıktı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gaziantep FK Trabzonspor Gaziantep Güncel Futbol Spor

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