Gaziantep FK ve Trabzonspor 0-0 Beraber Kaldı

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 9 günde üçüncü maçlarını oynadıklarını ve futbolcularının ortaya koyduğu performanstan mutlu olduğunu söyledi. Maç öncesi rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve futbolcularının söylediklerini harfiyen sahaya yansıttığını vurgulayan Selçuk İnan, "Oyuncularımı dediklerimizi olduğu gibi sahaya yansıttıkları için mutluyum. Maça iyi başladık ve ilk 45 dakika kurguladığımız gibi oldu. Trabzonspor'un artılarını ve zaaflarını iyi analiz ettik. Merkezde kapacağımız toplar etkili olacaktı ve bunu başardık ama etkili final paslarını atamadık. Zaman zaman önde baskı yaptık ve kazanmak için iyi mücadele ettik. Rakibimizden her anlamda daha iyiydik, iyi mücadele ettik. Bugün 3 puan alamadık belki ama takımım gelecek için beni umutlandırdı" diye konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ: MAALESEF 2 PUAN DAHA KAYBETTİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, top kullanmakta ve tempolu oynamakta sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Takım olarak eksiklerini bildiklerini anlatan Şenol Güneş, karşılaşmanın ilk yarısında iyi oyun ortaya koyamadıklarını belirterek, "İkinci yarı biraz daha hız katmaya çalıştık. Bölüm bölüm bunu da yaptık ama çok basit top kayıplarımız oldu ve hücuma giderken arkada açıklar verdik. Olmadık top kayıpları yaptık. Kaybetmeden topu çabuk çevirmemiz gerekiyor ama yapamadık. Bu da oyun üstünlüğünü ortaya koyamamamıza neden oldu. İkinci yarı pozisyon bulmuş olsak da bizim için yeterli değil. Daha istekli ve doğru oynamamız gerekiyor. Maalesef 2 puan daha kaybettik. Takım olarak fiziksel olarak istenilen seviyede değiliz. Oyuncular da ortaya konan oyun ve skordan memnun değil, yetenekleri fazla fiziksek açıdan eksik olan oyuncularımız var. Oyunculara tek tek baktığımızda üst seviyede oynayacak oyuncular ama rakibe bire birde üstünlük sağlayamadık. Fizik olarak hücum oyuncularımız da bugün istenileni veremedi. Takım olarak sıkıntılarımızı biliyoruz ve gidermek için çalışıyoruz. Ama Trabzonspor olarak en kötü halimizle bile son 2 maçımızı almamız gerekirdi" şeklinde konuştu.