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Gaziantep FK ve Samsunspor Teknik Direktörleri Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

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Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK'nın evinde Samsunspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, erken gol yediklerini ve istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtirken, Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ise takımının iyi bir performans sergilediğini ve galibiyetten mutlu olduklarını söyledi.

Samsunspor maçının ardından

Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, - Süper Lig'in 2'nci haftasında Gaziantep FK'nın sahasında Samsunspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

SELÇUK İNAN: SKOR BİZİ ÜZDÜ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, erken bir gol yediklerini ve sonrasında pozisyonlar bulsalar da istediklerini yapamadıklarını belirtti.

İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını kaydeden İnan, aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, "Öncelikle erken bir yediğimiz gol vardı. Esasında oyunumuzu bozabilirdi ama ilk 39 dakikada istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Birkaç pozisyon ve duran toplarımız var. Oyunun ilk bölümünden sonra ofansif açıdan istediğimizi sahaya yansıtamadık. İkinci yarı yine bir toparlanma oldu ama istediğimizi yapamadık. Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık. Geçen yıldan beraber oynamaya alışkın bir takım. Mücadele anlamında belli başlı zamanlarda karşılık verebildik. Bizden güçlü kaldılar. Elimizden geldiğince mücadele etmeye çalışıyoruz. İstediğimiz oyunu tam anlamıyla yansıtamasak da bazı anlar beni mutlu etti. Skor ve sonuç tabi ki herkes gibi beni de üzdü" dedi.

THOMAS: GALİBİYETTEN MUTLUYUZ

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, oyunun genelinde iyi oynadıklarını ve aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Reis, takımının gösterdiği performanstan oldukça memnun olduğunu kaydederek, "Almış olduğumuz galibiyetten ötürü çok mutluyuz. Uzun bir aradan sonra ilk deplasmandan galibiyetle ayrılmak güzel. Beşiktaş karşısında iyi bir oyun sergilemiştik. Onun aynısını bu maçta da göstermeye çalıştık. İlk 20 dakikada istediğimizi gösteremedik. Rakip bu arada pozisyonlar bulmaya çalıştı Sonra bir su molası oldu ve o arada oyuncularıma ne yapmaları gerektiğini tekrar hatırlattım. Sonrası çok daha iyi geçti. Bazı pozisyonlara girdik. İkinci yarıda da pozisyonlara girdik ve iyi bir oyun sergiledik. Rakipten daha iyi bir oyun sergiledik ancak 2'nci golü atmayı unuttuk. Maçın geneli ile alakalı ve galibiyetten dolayı mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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