Gaziantep FK ve Samsunspor 2-2 Beraber Kaldı
Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, evinde konuk ettiği Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda konuk ekip iki gol bulurken, Gaziantep FK ikinci yarıda eşitliği sağladı.
STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Ali Can Alp
GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan - Tayyip Talha Sanuç (Dk.30 Lungoyi), Arda Kızıldağ, Abena, Luis Perez, Melih Kabasakal (Dk.87 Bacuna), Kozlowski, Rodrigues, Mohammed Bayo, Sorescu (Dk.30 Camara), Maxim,
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk – Zeki Yavru, Satka (Dk.46 Borevkovic), Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre Çift(Dk.78 Celil Yüksek), Musaba (Dk.65 Soner Gönül), Nitcham, Coulibaly (Dk.46Moundilmadji), Holse (Dk.87 Makoumbou), Ndiaye,
GOLLER: Dk. 45 Lungoyi, Dk.75 Abena ( Gaziantep Fk ), Dk.4 Van Drongelen, Dk.19 Ndiaye ( Samsunspor )
KIRMIZI KART: DK.45+1 Ndiaye ( Samsunspor )
SARI KARTLAR: Sorescu, Rodrigues ( Gaziantep Fk ), Ndiaye, Coulibaly, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift ( Samsunspor )
4'üncü dakikada kornerden gelen topla buluşan Satka'nın pasıyla buluşan Van Drongelen'in vuruşu ağlara gitti: 0-1.
19'uncu dakikada Satka'nın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Ndiaye'nin vuruşu filelerle buluştu: 0-2.
38'inci dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Mohammed Bayo'nun vuruşunu Samsunspor kalecisi yumruklayarak uzaklaştırdı.
42'nci dakikada Nitcham'ın pasıyla ceza alanı önünde buluşan Ndiaye'nin plase vuruşu yandan auta gitti.
45'inci dakikada Camara'nın pasıyla ceza alanında buluşan Lungoyi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.
45+1'inci dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Ndiaye, hakem tarafından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışı bırakıldı.
56'ncı dakikada Maxim'in pasıyla ceza alanı dışında buluşan Melih Kabasakal'ın sert şutu kalecide kaldı.
66'ncı dakikada Maxim'in pasıyla ceza alanı dışında buluşan Melih Kabasakal'ın rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
68'inci dakikada Holse'nin pasıyla ceza alanı dışında buluşan Nitcham'ın sert şutunu kaleci kornere çelerek önledi.
72'nci dakikada ceza alanı dışında Rodrigues'in sert vuruşu sonrası ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Mohammed Bayo'nun plase vuruşunu kaleci uzaklaştırdı.
75'inci dakikada kornerden gelen topla ceza alanı dışında buluşan Rodriguis'in ortaladığı topa iyi yükselen Abena'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-2.
80'inci dakikada Melih Kabasakal'ın pasıyla ceza alanında buluşan Mohammed Bayo'nun vuruşunu kaleci kornere çelerek önledi.
86'ncı dakikada Luis Perez'in pasıyla ceza alanında buluşan Kozlowski'nin vuruşu kalecide kaldı.
Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.