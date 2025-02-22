Gaziantep FK ve Sakaryaspor Maç Biletleri Biletinial Üzerinden Satışta

Gaziantep Fk ve Sakaryaspor'un maç biletleri artık Biletinial üzerinden satışa sunulacak.

Gerçekleştirilen anlaşmalar kapsamında Gaziantep FK ve Sakaryaspor'un maç biletleri artık Biletinial üzerinden satılacak. Biletinial CEO'su Ulaş Uslu, sporu stratejik büyüme alanları arasında gördüklerini belirterek, "Türkiye Voleybol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, voleybolun adresi Biletinial olmuştu. Federasyon ile yalnızca bilet satışı yapmakla kalmayıp, ülkemize değer katan birçok projeye imza attık ve atmaya devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada, değer oluşturmaya odaklanan anlayışımızın fark oluşturan sonuçlarını her alanda net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bu vizyonumuzu futbol kulüplerimizin hizmetine sunuyoruz. Gaziantep FK ve Sakaryaspor ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmalar da bu anlayışın bir yansıması. Türk futboluna katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda, bu iş birliklerine önümüzdeki dönemde yenilerini eklemeyi planlıyoruz" dedi.

Aynı zamanda 'Pick a Seat' markasıyla Avrupa pazarında da faaliyet gösterdiklerini belirten Uslu, Biletinial'ın sahip olduğu ileri teknoloji, bilgi birikimi ve deneyimi sayesinde kulüplere yeni fırsatlar sunacaklarını vurgulayarak, "Temel amacımız, farklı ve dinamik bakış açımızla kulüplerin pazarlama faaliyetlerine katkı sağlayarak gelirlerini artırmak ve güçlü, esnek, kullanıcı dostu altyapımızla taraftarlara benzersiz bir deneyim yaşatmak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL