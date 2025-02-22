Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapatmadı

Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna çok konuşulacak yanıt
İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

Başından vurup annesine göndermişti! Altından yasak aşk çıktı
Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT

Gaziantep FK ve Sakaryaspor Maç Biletleri Biletinial Üzerinden Satışta

Gaziantep FK ve Sakaryaspor Maç Biletleri Biletinial Üzerinden Satışta
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK ve Sakaryaspor'un maç biletleri artık Biletinial üzerinden satın alınabilecek. Biletinial CEO'su Ulaş Uslu, Türk futboluna katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Gaziantep Fk ve Sakaryaspor'un maç biletleri artık Biletinial üzerinden satışa sunulacak.

Gerçekleştirilen anlaşmalar kapsamında Gaziantep FK ve Sakaryaspor'un maç biletleri artık Biletinial üzerinden satılacak. Biletinial CEO'su Ulaş Uslu, sporu stratejik büyüme alanları arasında gördüklerini belirterek, "Türkiye Voleybol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, voleybolun adresi Biletinial olmuştu. Federasyon ile yalnızca bilet satışı yapmakla kalmayıp, ülkemize değer katan birçok projeye imza attık ve atmaya devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada, değer oluşturmaya odaklanan anlayışımızın fark oluşturan sonuçlarını her alanda net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bu vizyonumuzu futbol kulüplerimizin hizmetine sunuyoruz. Gaziantep FK ve Sakaryaspor ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmalar da bu anlayışın bir yansıması. Türk futboluna katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda, bu iş birliklerine önümüzdeki dönemde yenilerini eklemeyi planlıyoruz" dedi.

Aynı zamanda 'Pick a Seat' markasıyla Avrupa pazarında da faaliyet gösterdiklerini belirten Uslu, Biletinial'ın sahip olduğu ileri teknoloji, bilgi birikimi ve deneyimi sayesinde kulüplere yeni fırsatlar sunacaklarını vurgulayarak, "Temel amacımız, farklı ve dinamik bakış açımızla kulüplerin pazarlama faaliyetlerine katkı sağlayarak gelirlerini artırmak ve güçlü, esnek, kullanıcı dostu altyapımızla taraftarlara benzersiz bir deneyim yaşatmak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
img

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
img

Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna çok konuşulacak yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı

Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
Fenerbahçe'den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi

Derbi öncesi beklenmedik Yusuf hamlesi
Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı

Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini anlattı
Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı

Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti

Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti
Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü

İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.