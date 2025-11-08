Gaziantep FK ve Rizespor 2-2 Berabere Kaldı

(ANKARA)- Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK konuk ettiği Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.

Ev sahibi Gaziantep FK, 2. dakikada Mohamed Bayo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Rizespor, 29. dakikada Ali Sowe ve 59. dakikada Kevin Rodrigues'in kendi kalesine attığı golle skoru 2-1 yaptı ve öne geçti. 74. dakikada maçın skorunu belirleyen golü Kevin Redrigues bu sefer karşı takımın kalesine atarak belirledi ve Gaziantep FK sahasında Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.