Gaziantep FK ve Kocaelispor Golsüz Berabere Kaldı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile Kocaelispor, mücadelelerinde ilk yarıyı 0-0 tamamladı. İlk yarıda her iki takımın da etkili atakları sonucunda gol sesi çıkmadı.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Kısal, Azad İlhan

Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Sorescu, Rodrigues, Melih Kabasakal, Abena, Luis Perez, Ogün Özçiçek, Tayyip Talha Sanuç, Maxim, Kozlowski, Lungoyi

Kocaelispor: Jovanovic, Botond Balogh, Smolcic, Haidara, Tayfur Bingöl, Linetty, Churlinov, Samet Yalçın, Nonge Boende, Can Keleş, Petkovic

Sarı kartlar: Dk. 20 Melih Kabasakal, Dk. 37 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 22 Linetty, Dk.43 Botond Balogh (Kocaelispor)

16. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Can Keleş'in vuruşunda top, kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.

24. dakikada sağ kanattan Can Keleş'in kullandığı serbest atışta savunmanın ters vuruşunda topu kaleci Burak Bozan son anda yumrukladı.

30. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ogün Özçiçek'in ortasına Sorescu'nun kafa vuruşunda kaleci Jovanovic, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
