Gaziantep FK ve Gençlerbirliği 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, Gençlerbirliği ile karşılaştı ve ilk yarıyı 1-1 tamamladı. Gençlerbirliği'nin Zuzek'in golüyle öne geçtiği maçta, Gaziantep FK'nın Sorescu ile eşitliği sağladı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz
Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Sorescu, Abena, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Ogün Özçiçek, N'diaye, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Boateng
Gençlerbirliği : Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Traore, Göktan Gürpüz, Nalepa, Abdurrahim Dursun, Metehan Mimaroğlu
Goller: Dk. 43 Sorescu ( Gaziantep Fk ), Dk. 8 Zuzek ( Gençlerbirliği )
Sarı kart: Dk.31 Boateng, Dk. 37 Arda Kızıldağ ( Gaziantep Fk ), Dk. 45 Traore ( Gençlerbirliği )
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Gaziantep Fk, Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
5. dakikada konuk ekip Gençlerbirliği'nin atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun rakibi geçtikten sonra çektiği şutta kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı çeldi.
8. dakikada konuk ekip Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Göktan Gürpüz'ün ortasında arka direkte Zuzek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1.
12. dakikada Gaziantep FK'nin atağında orta sahanın solundan serbest vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Kozlowski'nin kafa vuruşunda topu kaleci Gökhan, kontrol etti.
36. dakikada Gaziantep FK'nin atağında topla buluşan Maxim, ceza sahası dışında rakibi tarafından düşürüldü. Faul atışını kullanan Maxim'in vuruşunda kaleci Gökhan, topu direğin üstünden kornere gönderdi.
43. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Orta sahadan Maxim'in savunma arkasına attığı uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Sorescu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
45+4. dakikada Kozlowski'nin pasında topla buluşan Lungoyi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.